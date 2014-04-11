Політологи пояснили результати останніх президентських рейтингів

У виборчих перегонах кандидатів на посаду президента політологи відзначають низку переваг Петра Порошенка перед Юлією Тимошенко.

Про це йдеться у коментарях експертів, наданих УНІАН, де вони коментують опитування соціологічних служб, зокрема Центру Разумкова та групи “Рейтинг”, проведені наприкінці березня – початку квітня, за результатами яких рейтинг Порошенка є вищим за рейтинг Тимошенко.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко зазначає, що Порошенко далеко не новачок в українській політиці, але його сприймають як “старого нового”. При цьому позначаються його якості — великий досвід в системі державного управління, репутація успішного бізнесмена.

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«На мій погляд, коли Тимошенко або її команда критикують Порошенка за те, що він олігарх, це не працює, тому що значна частина виборців до цього ставиться спокійно. Більше того, саме репутація Порошенка як успішного бізнесмена є позитивним фактором для нього, тому що в країні складна економічна ситуація. І багато людей мислить так — раз він зумів успішно розвивати свій бізнес, значить він може допомогти і у розвитку економіки країни», - вважає Фесенко.

Крім того, за його словами, у ситуації протистояння з Росією зросло очікування на сильного антикризового менеджера. «В принципі, і Порошенко і Тимошенко відповідають цьому образу, але перевага Порошенка в тому, що він виглядає більш помірковано та менш конфліктно, ніж Тимошенко. І якщо узагальнити, Порошенко в даному випадку виступає як найбільш прийнятна альтернатива Тимошенко», - зазначає експерт.

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На думку Фесенка, шанс на перемогу у першому турі виборів у Порошенка є в двох випадках. Перший - якщо б він дійсно домовився з Тимошенко. Але, підкреслює експерт, такі домовленості як правило є не публічними, і тому заклики з боку команди Порошенка на адресу Тимошенко — це вже скоріше конкурентна боротьба. Другий варіант - якщо Порошенку вдасться не тільки зберегти свій рейтинг, але й збільшити його за рахунок частини російськомовного виборця, який поки що не визначився, при цьому, звичайно, йому вигідна низька явка на Півдні і Сході.

В той же час Фесенко вважає, що Тимошенко треба долати стереотипи, які склалися у суспільства щодо неї, а також якісно оновлювати команду: «Через оновлення команди можна досягти і оновлення образу, показати нові підходи в політиці, та збільшити кількість прихильників серед представників Майдану».

В свою чергу політолог Олексій Гарань переконаний, що рейтинг Порошенка зріс на тлі Майдану, оскільки він був одним з найбільш активних його учасників, але не ніс відповідальності за непопулярні рішення.

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«Тимошенко стрижнем своєї кампанії зробила відділення бізнесу від політики. Все залежить від того, наскільки вона буде переконливою. Тим більше, вона має дуже високий антирейтинг. Але й Порошенко зацікавлений у тому, щоб дистанціюватися від олігархів, тому вже пообіцяв продати свій бізнес в разі перемоги. Це питання буде визначати перебіг кампанії, хоч зараз у Порошенка вже є серйозна перевага», - наголошує експерт.

Водночас він закликає не забувати і те, що відносно Тимошенко соціологія як правило дає занижені результати, і що реальні її показники на виборах, як правило, вищі, ніж дані соцдосліджень.

Разом з тим, на думку Гараня, перемога Порошенка вже у першому турі виглядає малоймовірною: «Соціологія цього не підтверджує, та й в кампанії бере участь багато кандидатів, отже голоси будуть розпорошуватись».

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Політолог Максим Розумний переконаний, що Порошенко утримує свою перевагу за рахунок того, що фактично для більшості громадян він не має серйозної альтернативи: «Для тієї більшості, яка склалася внаслідок останніх подій — патріотично налаштованої, але орієнтованої на певну стабілізацію і на поступальний розвиток, - для цієї категорії громадян на сьогоднішній день стає все більш очевидним, що Порошенко стає безальтернативною кандидатурою. В зв’язку з чим зростає рейтинг і зберігається відрив».

На думку Розумного, у Тимошенко теоретично з’являлися шанси в разі дестабілізації ситуації: «Вона більше виконує роль кризового менеджера, людини, яка в кризових ситуаціях бере відповідальність на себе, ухвалює волюнтаристські рішення, веде за собою маси. Такі ситуації пов’язані або з зовнішньою агресією, або з внутрішньою кризою». Але, вважає експерт, навіть та ситуація, яка виникла у зв’язку з подіями у Донецьку, Луганську та Харкові показала, що Тимошенко все одно не може використати ефективно ці шанси для себе, тому що їй не вірять, і вона насправді не має ходів і рішень. «У зв’язку з цим питання про визначення переможця виборів вже у першому турі зберігає актуальність, але все таки, на мою думку, ймовірність такого сценарію менше 50%», - прогнозує Розумний.

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В той же час політолог Олександр Палій констатує, що Порошенко під час Майдану, на якому він не був фронтменом, навіть не бажаючи цього, виграв цілу низку інформаційних епізодів, оскільки поводився дуже щиро: «Під час конфлікту в прокуратурі, під час конфлікту з Новінським, — вони показали його такою людиною, яка вміє співпереживати». Також, підкреслює експерт, Порошенко послідовно підтримував ідею європейської інтеграції незважаючи на санкції, на економічний тиск з боку Росії.

Разом з тим Палій зазначає, що Тимошенко двічі була прем’єр-міністром, і вона виборцями розглядається як людина зі старої когорти. «Крім того, найбільш одіозні постаті команди Януковича, той же Портнов, значна їхня частина, були в оточенні Тимошенко. І це звичайно змушує людей боятися вдруге бути обдуреними», - вважає політолог.

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Як повідомляв УНІАН, результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова та Соціологічною групою «Рейтинг» з 28 березня по 2 квітня 2014 року зафіксували, що 28,2% усіх респондентів (або 42,3% серед тих, хто збирається взяти участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме) мають намір проголосувати за Петра Порошенка, тоді як за Юлію Тимошенко збираються віддати голос, відповідно, 13,0% (і 19,1%).