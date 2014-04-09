Порошенко пропонує Тимошенко знятися з виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Центрального виборчого штабу кандидата у президенти України Порошенка Віталій Ковальчук під час презентації Штабу та програми кандидата.

Він наголосив, що Порошенко залишається прихильником об'єднання всіх демократичних сил не лише задля перемоги на виборах, а й для подальшої розбудови країни.

"Всі ті політики, які сьогодні зараховують себе до лав кандидатів від демократичних сил - до всіх цих політиків ми звертаємось, в тому числі до Юлії Тимошенко", - підкреслив він.

"Я думаю, що Юлія Тимошенко, якщо вона відповідальний політик на ділі, а не на словах, то, я думаю, вона рано чи пізно погодиться на позицію з приводу того, що Україну треба об'єднати, і об'єднати шляхом об'єднання позицій різних політиків", - наголосив Ковальчук.

Він вважає, що Тимошенко має зняти свою кандидатуру "на користь єднання українського народу", оскільки саме Порошенко може об'єднати крану. На його думку, після цього можуть відбутися переговори між Тимошенко та Порошенком щодо можливої співпраці.

Водночас він відкинув можливість переговорів з Дмитром Фірташем та Сергієм Льовочкіним, зауваживши, що він з ними не зустрічався.

Ковальчук також заперечив інформацію про те, що виборчою кампанією займатимуться, зокрема, Алла Шлапак, Андрій Деркач.