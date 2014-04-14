Ярема: у мене немає інформації про зв'язки Ахметова з сепаратистськими рухами

Про це він заявив у інтерв'ю INSIDER.

На питання, чи перевірялася інформації ЗМІ щодо зв'язків Ахметова з сепаратистами, Ярема відповів, що це "питання спецслужб".

"...я вам кажу, що я тиждень знаходився в Донецьку і вів переговори із сепаратистами. На двох із таких перемовин був присутній Рінат Ахметов, який займав позицію, що треба розходитися, що не треба займати приміщення. Наскільки ці питання були відвертими – час покаже". - зазначив Ярема. Читайте такожАхметов заявив, що для нього Донбас - це Україна

Ярема також розповів про впилив Ахметова на керівництво донецької міліції і донецького СБУ.

"Ви знаєте, в мене відбулося декілька контактів з ним. В один із днів (по-моєму, в понеділок чи вівторок) я знаходився в обласному управлінні міліції, і він зателефонував начальнику ВС, запросив його о 12 годині ночі разом зі мною на переговори, оскільки на нього вийшли сепаратисти і почали з ним переговори", - розповів Ярема.

Зустріч відбулася у "Донбас-палас", де вони до 4 години ранку вели переговори.

"І мені здається, що він був абсолютно відвертим у спілкуванні і наполягав на тому, що Донбас - це Україна, і це основне, а потім решту питань вже можна обговорювати. І от в цьому ракурсі, в цьому аспекті ми вели перемовини із сепаратистами. Наскільки він впливає на керівників донецької міліції – це треба детально розбиратись. І хто, де працював - я не думаю, що сьогодні це є основним аргументом", - повідомив перший віце-прем'єр.

Окрім цього, Ярема розповів, що оплата діяльністі терористів ведеться з Москви. Читайте такожСБУ опублікувала розмови російських диверсантів з керівництвом із РФ

"Величезні кошти, які викрадені Януковичем і його командою сьогодні працюють. На жаль, протистояти цьому дуже важко. Адже активним сепаратистам, бойовикам, які захоплюють приміщення оплачують від 100 до 500 доларів за добу. І це в регіоні, де люди часто не мають роботи", - розповів Ярема.