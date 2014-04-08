Ахметов - загарбникам Донецької ОДА: Кому, б...., добре, якщо тут будуть стріляти?

Про це повідомляє в своєму Twitter місцеве видання "Новини Донбасу".

"Я буду просити, щоб жодного штурму не було... Донбас-це Україна", - сказав Ахметов.

Мітингувальники повідомили, що МВС вимагає від них здачі зброї, але мітингувальники відмовляються здавати зброю: "Ярема хоче щоб ми здали зброю! Зброю здавати не можна!" .

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"Якщо піде штурм, не думайте, що я поїду в машині, я буду з вами. Я хочу до Яреми звернутися. Я буду просити, щоб цього штурму не було", - сказав Ахметов.

Ахметов наполягає на переговорах мітингувальників з МВС і група мітингувальників разом з Ахметовим виїхали в облУВС, де працює оперативний штаб.

Ахметов особисто підтвердив журналістам по телефону, що він дійсно вийшов на переговори до протестуючих в центрі Донецька і відправився в оперативний штаб. На місці - біля будівлі ДонОДА залишився народний депутат України Микола Левченко.