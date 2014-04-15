Невідомі розстріляли російський блокпост у Донецькій області - Оробець

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат Леся Оробець.

"Є розрізнені групи людей, що не готові йти "під руку" Путіна і чинять опір, в тому числі збройний. Мінімум 10 колорадосів (прізвисько російських диверсантів - ред.) були сьогодні знищені. У підтвердженому з трьох джерел випадку, невідомі троє приїхали під блок-пост, убили всіх колорадосів з автоматів і відбули. Волонтерський рух по-донецьки", - написала вона.

Водночас, за її словами, ситуація в Донецькій області "вкрай погана".

Читайте такожСпецназ ліквідував один із блокпостів сепаратистів на в'їзді до Слов'янська"Місцева міліція практично в повному складі зрадила Україну. Всі (або майже всі) блок-пости контролюються колорадосами. Відбулось повноцінне вторгнення. Розвідувально-диверсійних груп ГРУ ГШ ВС РФ як мінімум кілька, загальною силою до батальйона", - пише депутат.

Також, за її даними, в Донецьку почали "ходити по квартирах людей з проукраїнськими поглядами".

На думку Оробець, те, що зараз відбувається у Донецьку - це спроба місцевої еліти "продатися подорожче".

"Місцеві феодали намагаються продати свої послуги подорожче тій з столиць, яка прогарантує їм повне безроздільне княжіння і дотації. На зразок кадирівської Чечні", - написала вона.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала перехоплені розмови сепаратистів і диверсантів з їхнім російським керівництвом, де вони, серед іншого, обговорювали облаштування блокпостів на дорогах.