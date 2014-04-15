У Донецьку почали формувати батальйон територіальної самооборони від російської агресії

Про це пише на своїй сторінці в Facebook один з координаторів народної самооборони Донбасу Семен Семенченко.

Читайте такожАхметов - сепаратистам: єдина зброя - це переговори"Призовники будуть забезпечені всім необхідним. Відповідальні за проведення мобілізаційних заходів сьогодні зв'яжуться й організують другу партію призовників. Друга партія - вирушає завтра", - сказано в повідомленні.