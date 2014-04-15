У Донецьку почали формувати батальйон територіальної самооборони від російської агресії

10:52, 15 квітня 2014
Політика
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Батальйон територіальної оборони Донбасу повідомляє, що перша партія призовників батальйону виїжджає для формування підрозділів у частину.

Батальйон захищатиме Донбас від російської агресії

Про це пише на своїй сторінці в Facebook один з координаторів народної самооборони Донбасу Семен Семенченко.

Читайте такожАхметов - сепаратистам: єдина зброя - це переговори"Призовники будуть забезпечені всім необхідним. Відповідальні за проведення мобілізаційних заходів сьогодні зв'яжуться й організують другу партію призовників. Друга партія - вирушає завтра", - сказано в повідомленні.

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