У Донецьку почали формувати батальйон територіальної самооборони від російської агресії
10:52, 15 квітня 2014Політика
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Батальйон територіальної оборони Донбасу повідомляє, що перша партія призовників батальйону виїжджає для формування підрозділів у частину.
Батальйон захищатиме Донбас від російської агресії / slavgorod.com.ua
Про це пише на своїй сторінці в Facebook один з координаторів народної самооборони Донбасу Семен Семенченко.
Читайте такожАхметов - сепаратистам: єдина зброя - це переговори"Призовники будуть забезпечені всім необхідним. Відповідальні за проведення мобілізаційних заходів сьогодні зв'яжуться й організують другу партію призовників. Друга партія - вирушає завтра", - сказано в повідомленні.
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