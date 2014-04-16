Махніцький: Януковича затримають, якщо він повернеться в Україну
21:57, 16 квітня 2014Політика
0 0
Якщо екс-президент Віктор Янукович з'явиться в Україні, правоохоронці зроблять все для його затримання.
Януковича затримають, якщо він повернеться / REUTERS
Про це заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький, коментуючи інформацію російських ЗМІ про можливу появу Януковича в Донецьку, передає ТСН.
"Звичайно, якщо Віктор Янукович з'явиться в Україні, будуть прийматися заходи щодо його затримання. Тому що є відповідні процесуальні рішення, йому повідомлено про підозру. Є рішення про його затримання і є рішення суду про взяття його під варту", - заявив Махніцький.
В.о генпрокурора нагадав, що стосовно Януковича розслідується 4 провадження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter