Махніцький: Януковича затримають, якщо він повернеться в Україну

Про це заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький, коментуючи інформацію російських ЗМІ про можливу появу Януковича в Донецьку, передає ТСН.

"Звичайно, якщо Віктор Янукович з'явиться в Україні, будуть прийматися заходи щодо його затримання. Тому що є відповідні процесуальні рішення, йому повідомлено про підозру. Є рішення про його затримання і є рішення суду про взяття його під варту", - заявив Махніцький.

В.о генпрокурора нагадав, що стосовно Януковича розслідується 4 провадження.