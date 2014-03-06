ГПУ відкрила дві кримінальні справи проти Януковича за спроби захоплення державної влади
Генпрокуратура відкрила два кримынальних провадження проти екс-президента Віктора Януковича: за фактом захоплення державної влади у 2010 році та за «дії, спрямовані на зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади».
Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення громадянином Віктором Януковичем. Вказані дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, встановлено, що «Янукович в 2010 році у неконституційний спосіб змінив Конституцію України і тим самим захопив державну владу. Наразі розпочато досудове розслідування».
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Окрім того, як зазначається в повідомленні, установлено, що 27 лютого 2014 р. «в засобах масової інформації з’явилося повідомлення про офіційну заяву громадянина Віктора Януковича, в якій він наголосив себе діючим президентом України та попросив владу Російської Федерації забезпечити його безпеку від дій екстремістів. Разом з тим, через засоби масової інформації поширений указ № 90/2014 від 27.02.2014 р. авторства вищевказаної особи. В документі зазначено про здійснення в Україні військового перевороту, внаслідок чого ставка Верховного Головнокомандувача України переноситься до м. Севастополя. Також до Севастополя переносяться Міністерство закордонних справ та Національний банк України. Окрім цього в указі йдеться про необхідність вчинення інших дій, спрямованих на відновлення повноважень та влади Януковича».
Вищезазначені звернення свідчать про публічні заклики громадянина Януковича до захоплення державної влади в Україні, йдеться в повідомленні ГПУ.
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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Головне слідче управління Генпрокуратури відкрило кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.
26 лютого у ГПУ заявили, що Януковичу, колишньому главі АП Андрію Клюєву, екс-генпрокурору Віктору Пшонці, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та іншим особам оголошено про підозру у вчиненні умисних вбивств під час проведення масових заходів у центрі Києва.
2 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький повідомив, що ГПУ відкрила ще одне кримінальне провадження проти Януковича. «Після його виступу в Ростові-на-Дону прийнято рішення про відкриття кримінального провадження за спроби і заклики повалення конституційного ладу в Україні», - сказав він.