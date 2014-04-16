Російські ЗМІ: Янукович повернеться в Україну на Великдень
20:30, 16 квітня 2014Політика
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Російське агентство REGNUM повідомляє, що повалений президент України Віктор Янукович 20 квітня повернеться в Донецьк.
Росіяни обіцяють повернути Януковича в Україну
Про це виданню REGNUM повідомило джерело в посольстві Республіки Польща на Україні.
"Януковича повернуть до Донецька цієї неділі. За моїми даними, Кремль ще не визначився з майбутнім суспільно-політичним устроєм Донбасу. Розглядаються два варіанти: це може бути як незалежна Донецька республіка, так і федеративний округ у складі Російської Федерації за прикладом Криму", - заявило джерело.
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Раніше депутат Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що до 1 травня Янукович повернеться в Україну - "за певної підтримки армії Південного Сходу України".
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