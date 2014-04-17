Тема федералізації нав`язується Україні офіційною Росією – Кириленко

Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Тема федералізації накинута нам ззовні зараз і вона накинута офіційною Росією. Раніше ми не повинні були за жодних обставин вступати в якісь міжнародні структури від НАТО до ЄС, потім ми обов`язково повинні були вступити до Митного союзу, тепер третя тема - ми обов`язково повинні федералізуватися і в їхньому прочитанні дезінтегруватися, поколоти Україну і від цього нам має бути щастя», - сказав Кириленко.

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Він зазначив, що не погоджується з таким підходом і готовий як політик брати участь у «будь-якої гостроти дискусіях щодо способів децентралізації України з тим, щоб було благо для кожної області і регіону».

«Це дійсно складне питання і до нього ще Україна не підходила: поки що одні стоять з автоматами, забарикадувалися, а інші змушені, маючи на своїй стороні Конституцію і закон, відновлювати державні кордони, які є цілісні, непорушні і визнані Гельсинським пактом, всім світом, ООН і всіма міжнародними структурами», - сказав він.

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Кириленко переконаний, що ті, хто за федералізацію, але за єдину Україну, мають теж цим займатися і «це нас об`єднає».

«Потім, коли ворог буде викинутий, ми сядемо за круглий стіл, сядемо в парламенті, сядемо в будь-яких інших форматах і обговоримо як нам децентралізувати країну», - сказав депутат.

Кириленко також вважає, що для того, щоб зберегти Україну цілісною необхідно, щоб люди, які зі зброєю окупували частину України, дістали опір не тільки від центральної влади, а й місцевої громади, «якщо вона не на словах, а на ділі за єдину Україну».