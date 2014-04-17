Кириленко: Необхідно говорити про унітарну, але децентралізовану Україну

Про це він сказав під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Депутат зазначив, що зараз перед політиками «є ключове питання - ви за те, щоб Україна розвивалася як незалежна, суверенна і територіальна держава, чи ви робите все для того, щоб цю країну розколоти».

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«Якщо навіть теперішня опозиція або контреліта, якщо можна так висловитися, або місцеві еліти переходять на платформу першої точки зору, то в нас може виникнути нова єдність. Правда, ця нова єдність повинна передбачати кардинальну внутрішню реформу у нас в середині країни - лібералізацію, дерегуляцію, прозорі підходи в економіці, бюджетуванні, в стосунках центру і регіонів, а це в багатьох випадках наступати на горло власній пісні, особливо, вибачте, елітам в тому числі і Східної України», - підкреслив Кириленко.

Він зазначив, що сьогодні мова не може йти про федералізацію. «Теперішня офіційна російська політика – лінія Кремля – нав’язати нам бачення федералізації…», - сказав політик.

За його словами, «схема проста - федералізація, проголошення самостійності, а потім звернення до Кремля - візьміть нас під свій захист».

«І це все проходили і в Криму, і в Придністров’ї намагаються піти по цій схемі вже остаточно і я думаю, що такий сценарій передбачений для Донбасу і частини інших регіонів України. Але я більш ніж переконаний, що в наших людей є своя голова на плечах в усіх розуміннях цього слова і на поводу дійсно меншості, яка користується тим, що багато люди просто в очікуванні, або залякані, або не хочуть брати участь в активних діях, хочуть накинуту цю точку зору як точку зору більшості мешканців Донецької і Луганських областей, то ця спроба, яка зараз підтримувана збройними людьми з РФ вона зазнає краху», - підкреслив Кириленко.