Регіонал: ПР виступає за унітарну Україну із подальшим розширенням прав регіонів

Про це він сказав на засіданні круглого столу, що проходив у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Депутат зазначив, що, згідно із висновками деяких експертів, федералізація України призведе до загибелі її як держави.

”Чому важко сьогодні проводити федералізацію в Україні?”, - сказав Карташов і додав, що регіонам необхідно надати певну самостійність у процесі проведення децентралізації влади.

Депутат висловив думку, що федералізація - це ”більш висока форма влаштування держави”.

При цьому він вважає Карташов, в Україні досі немає ”такої еліти” й ”таких правових відносин”, які необхідні щоб нормально жити за федеративного устрою.

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”Тому для нас сьогодні визначена Богом і людьми унітарна держава”, - сказав депутат.

Він додав, що коли ”ми отримаємо у достатній мірі розвиток”, можна буде говорити про федералізацію.

Водночас, на уточнення про те, що партія, яку він представляє, виступає за федералізацію, Карташов зазначив, що за федералізацію виступають окремі представники, але це не є позицією партії в цілому.

”Ми бачимо розвиток України в унітарній державі з подальшим розширенням прав регіонів - це і є головною політикою Партії регіонів”, - сказав Карташов.