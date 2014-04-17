Десантників, які здали зброю, судитимуть, а їхню бригаду розформують

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання парламенту.

“Військові, які винні в цьому, будуть відповідати перед судом”, - підкреслив Турчинов.

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Він також додав, що відповідні доручення вже отримали Міністерство оборони та Генеральна прокуратура.

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони 16 квітня поінформували, що до Краматорська увійшли шість одиниць бронетехніки ЗСУ, які діяли за планом антитерористичної операції, «рух колони заблокували місцеві жителі, серед яких були помічені представники російських диверсійно-терористичних груп. В результаті блокування екстремісти захопили техніку, і колона направилась у бік Слов’янська». Станом на 15.00 16 квітня бронетехніка розташувалася поблизу однієї з адмінбудівель у Слов’янську. Поблизу неї перебували озброєні особи у військових одностроях, які не мають відношення до ЗСУ.

Того ж дня журналіст, співробітник Інституту масової інформації Роман Кабачій з посиланням на джерело з-під Краматорська на своїй сторінці у Facebook написав, що «16 БТРів плюс штабна машина 25-ї десантної бригади з Дніпропетровська заблоковані місцевими жителями, а також наїжджими «качками» у кількості близько сотні чоловік на переїзді у бік траси Дружківка – Донецьк».

Сьогодні, 17 квітня, у Міноборони повідомили, що 6 одиниць техніки (БМД) Збройних сил України, захоплених напередодні озброєними екстремістами, залишаються заблокованими у центрі міста Слов’янськ.

Разом з тим, за даними Міноборони, 15 одиниць броньованої техніки (БМД) від Пчолкіно на околиці Краматорська, станом на 8 ранку 17 квітня повертаються до місця постійної дислокації у Дніпропетровській області.

"В результаті переговорів військові вийшли з оточення з особистою зброєю та на штатній техніці", - заявляє Міноборони.

Відомство уточнює, що "з метою уникнення жертв серед цивільного населення, військовослужбовці віддали затвори від частини стрілецької зброї командувачу ВДВ, який виступив гарантом незастосування зброї проти місцевих мешканців, використовуваних озброєними екстремістами в якості живого щита".