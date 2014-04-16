Міноборони визнало факт захоплення бронетехніки російськими терористами
На Донеччині російськими диверсійно-терористичними групами і місцевими екстремістами захоплено кілька зразків бронетехніки Збройних Сил України
Сьогодні, 16 квітня, до міста Краматорськ у Донецькій області увійшли шість одиниць бронетехніки Збройних Сил України (БМД), які діяли за планом антитерористичної операції.
У центрі міста рух колони заблокували місцеві жителі, серед яких були помічені представники російських диверсійно-терористичних груп. В результаті блокування екстремісти захопили техніку, і колона направилась у бік Слов’янська.
Станом на 15.00 16 квітня бронетехніка розташовується неподалік від однієї з адміністративних будівель в центрі Слов’янська. Поблизу неї перебувають озброєні особи у військових одностроях, які не мають відношення до Збройних Сил України.
Інформація щодо місця перебування українських військовослужбовців уточнюється.