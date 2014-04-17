Міноборони: у Слов'янську озброєні екстремісти продовжують блокувати 6 БМД

У Слов’янську Донецької області озброєні екстремісти продовжують блокувати 6 одиниць техніки (БМД) Збройних сил України, захоплених напередодні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Особовий склад та екіпажі цих бойових машин, серед яких більшість – призвані під час мобілізації військовозобов’язані, відбули до місця постійної дислокації до Дніпропетровській області, йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними Міноборони, 15 одиниць броньованої техніки (БМД), які були заблоковані проросійськи налаштованими активістами біля селища Пчолкіно на південній околиці Краматорська, станом на 08.00 17 квітня повертаються до місця постійної дислокації у Дніпропетровській області.

Переговори щодо деблокування українського військового підрозділу з протестувальниками, серед яких знаходилися особи в уніформі, в масках та зі зброєю, провів командувач Високомобільних десантних військ Збройних сил України полковник Олександр Швець.

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В результаті переговорів військові вийшли з оточення з особистою зброєю та на штатній техніці, зазначається в повідомленні.

«З метою уникнення жертв серед цивільного населення, військовослужбовці віддали затвори від частини стрілецької зброї командувачу ВДВ, який виступив гарантом незастосування зброї проти місцевих мешканців, використовуваних озброєними екстремістами в якості живого щита», - повідомили в Міноборони.

За час блокування сутичок з місцевими жителями не було, додали в прес-службі.