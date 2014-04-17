Путін: Західні українці були другосортними, звідси витоки націоналізму

Президент Росії Володимир Путін вважає українців складовим російського народу. Про це він сказав під час прямої лінії, повідомляє Українська правда.

Зокрема, Путін сказав, що бажання посварити Україну і Росію, "розтягти єдиний по суті народ вже є предметом міжнародної політики протягом століть".

При цьому він звернувся до ідей "Білого руху" .

"Якщо ви подивитеся на висловлювання лідерів "Білого руху", зрозумієте, що, незважаючи на протиріччя з більшовиками, вони ніколи не допускали навіть думки про можливий розділ між Україною і Росією. Бо завжди вважали, що це частина єдиного простору, що це єдиний народ. Вони були абсолютно праві", - заявив Путін.

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Він висловив жаль, що українці і росіяни живуть в різних державах.

"Але сьогодні так сталося, що ми живемо в різних державах. І ця політика розтягування, ослаблення і однієї, і іншої складової загального народу триває. Досить у світі сил, які побоюються нашої могутності. Як казав один з наших государів: нашої величезності. Тому намагаються подрібнити", - заявив Путін.

При цьому він заявив, що на заході України процвітає націоналізм і навіть відроджується неонацизм.

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"Там, де процвітає націоналізм і навіть відроджується неонацизм - це західні частини України. Частково вони перебували в Чехословаччині, частково в Польщі, в Угорщині. І ніде і ніколи вони не були повноцінними громадянами цих країн. Це щось там всередині у людей дозрівало", - сказав він.

Путін заявив, що українці, які проживають на заході країни, були в цих державах другосортними людьми.

"Те, що вони були людьми другого сорту в цих державах призабулося. Але в історичній пам'яті, під кіркою, десь у душі там закопано. І звідси витоки цього націоналізму", - сказав він.

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За його словами, у жителів центру і сходу України інший менталітет.

"Опинившись у складі України, зібраної по частинах у радянський час. Людям важко розуміти один одного. Але потрібно допомогти їм . Яка наша роль. Роль - доброго сусіда, близького родича", - заявив господар Кремля.

Він побажав, щоб його почули за океаном.