Президент РФ назвав росіян і українців "єдиним народом"

Про це він заявив під час прямої лінії.

Зокрема, він вважає, що в світі проводиться політика, спрямована на те, щоб "посварити, розтягнути єдиний по суті народ".

За його словами, учасники білого руху "ніколи не допускали навіть думки про розділ України і Росії".

Також він порівняв події в Україні з подіями в Югославії.

Читайте такожПутін заговорив про царські часи і назвав південно-східну Україну «Новоросією»Нагадаємо, одним з головних аргументів, на користь вторгнення в Крим і його анексії Росією був етноцентричний - необхідність "захисту" російськомовного населення.

Таким чином, висловлювання Путіна про належність українців до російського народу, можливо, може стати підставою для спроби повної анексії країни.