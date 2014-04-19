Суд у Харкові відправив під домашній арешт на два місяці жінку, яка била ногами євромайданівця

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення 18 квітня ухвалив Ленінський районний суд Харкова.

Крім цього, Воржеїнова зобов’язана носити електронний браслет.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня у Харкові люди збітами та у масках напали на активістів Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Постраждало близько 50 осіб, у тому числі один працівник міліції. До лікарні загалом звернулося 14 чоловік.Читайте такожУпізнана жінка, яка добивала ногами активістів Євромайдану в Харкові

Пізніше в Інтернеті з’явилося відео, на якому чоловік і жінка ногами добивають побитого чоловіка, який сидить на східцях підземного переходу.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (злісне хуліганство із застосуванням предметів для нанесення тілесних ушкоджень). Під час проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена 53-річна жителька Чугуєва Харківської області, яка, згідно із доказами, брала активну участь у побитті активістів Євромайдану. 17 квітня правоохоронці затримали Воржеїнову.