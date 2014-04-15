Ректора-втікача Мельника можуть відпустити під заставу в понад 24 мільйони гривень

Апеляційний суд Києва зменшив на місяць обраний судом першої інстанції термін арешту екс-ректору Національної податкової академії України Петру Мельнику і залишив можливість бути звільненим з-під варти в разі внесення застави в сумі 24 млн 360 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія Апеляційного суду Києва під головуванням судді Марії Приндюк.

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Таким чином, Мельник перебуватиме під вартою в разі невнесення ним або іншою особи вказаної суми застави до 26 квітня.

Водночас, за рішенням суду, в разі внесення застави Мельник має бути звільнений з-під варти і повинен не виїжджати за межі населеного пункту де він мешкає, віддати на збереження правоохоронним органам свій закордонний паспорт та інші документи, які дозволяють виїжджати за межі України, з`являтися до слідчого по першому виклику.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня 2013 року при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника наділи електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

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14 серпня його було оголошено в міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook, що Мельника було затримано у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів з Лондона.

2 квітня Печерський районний суд Києва обрав Мельнику термін арешту до 30 травня, надавши йому можливість бути звільненим з-під варти в разі внесення вищевказаної суми застави.