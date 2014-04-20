СБУ: зовнішній напад на блокпост у Слов'янську інсценували

Цієї ночі у Слов`янську, крім диверсантів і кримінальних елементів, яких підтримує спецназ РФ, не було представників жодної української організації.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Встановлено, що цієї ночі у Слов`янську не було жодної організації, окрім самих диверсантів та представників криміналітету, яких підтримують та озброюють офіцери ГРУ ГШ ЗС РФ. Це підтверджують оперативно-слідчі дії, які здійснюють на місці правоохоронні органи України”, - зазначили в СБУ.

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У спецслужбі також спростували інформацію деяких російських ЗМІ, які запевняють, що в інциденті начебто брали участь представники “Правого сектору”.

За даними СБУ, в результаті інсценування зовнішнього нападу на блокпост у Слов`янську і розстрілу кількох автомобілів загинула одна людина.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, сьогодні вночі у Слов`янську під час перестрілки між двома групами громадян одна особа загинула, а троє отримали поранення.

«У місті Слов’янську Донецької області 20 квітня близько 3.00 на блок-посту між двома групами громадян виникла збройна сутичка. Внаслідок цього одна особа загинула та три отримали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано», - говориться в повідомленні МВС.

У повідомленні підкреслюється, що подробиці даного інциденту уточнюються.