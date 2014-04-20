Росія звинувачує "Правий сектор" у порушенні великоднього перемир'я
МЗС РФ вважає, що саме представники "Правого сектора" брали участь у перестрілці, що сталася сьогодні вночі у Слов'янську.
В ніч на 20 квітня бойовики "Правого сектора" порушили пасхальне перемир'я.
Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що присвячена "провокації в районі м.Слов'янськ".
"У ніч на 20 квітня в Слов'янську було порушено пасхальне перемир'я. В результаті збройного нападу бойовиків так званого «Правого сектора» загинули ні в чому не винні мирні громадяни", - підкреслюють в російському МЗС.
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У відомстві зазначають, що жителі Слов'янська захопили автомобілі нападників, в яких було виявлено зброю, карти аерофотозйомки даного району, а також символіка «Правого сектора».
"Російська сторона обурена цією провокацією бойовиків, яка свідчить про небажання київської влади приборкати та роззброїти націоналістів й екстремістів", - додає МЗС.
Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в місті Слов'янськ Донецької області під час перестрілки між двома групами громадян одна людина загинула, а троє отримали поранення.