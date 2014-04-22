Кримських вчителів зобов'язали здавати публічний іспит на предмет готовності викладання по новим програмам

Про це повідомила міністр освіти, науки та молоді Республіки Крим Наталія Гончарова.

"Протягом усього літа вчителі будуть проходити перепідготовку. Це колосальна робота, на яку ми витрачаємо майже 24 години на добу. Всі вчителі різні: комусь достатньо заочного, дистанційного навчання, а з кимось доведеться працювати при повному денному стаціонарі", - заявила вона.

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Слід зазначити, що кримська влада планує завершити перехідний період на програму російського шкільної освіти в перебігу п'яти років.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, Наталія Гончарова раніше заявляла про готовність перетворити Сімферопольську українську гімназію в російськомовний учбовий заклад.