ВР Криму затвердила новий уряд

Відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії кримського парламенту 28 лютого, повідомляє КІА.

Обраному раніше голові Ради міністрів Сергію Аксьонову призначили 5 заступників. Першим заступником голови Радміну став Рустам Темиргалієв, віце-прем'єрами - Микола Янакі, Сергій Донич, Ольга Ковітіді, Лариса Опанасюк. Також остання була призначена керівником апарату Ради міністрів АРК.

Міністром економічного розвитку і торгівлі АРК залишилася Світлана Верба.

Міністром фінансів був призначений Володимир Левандовський.

Міністр культури - Віра Новосельська.

Міністр охорони здоров'я - Петро Міхальчевський.

Міністром аграрної політики та продовольства залишився Микола Полюшкін, міністром освіти і науки, молоді та спорту - Наталія Гончарова.

Читайте такожМеджліс не визнає новий уряд Криму, створений "під дулом пістолета"Також були призначені керівники республіканських комітетів. Так, головою Республіканського комітету АРК із земельних ресурсів став Олександр Гордецький.

Головою Республіканського комітету АРК з охорони навколишнього природного середовища - Геннадій Нараєв.

Республіканський комітет АРК з водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства очолює Ігор Вайль.

Республіканський комітет АРК з лісового і мисливського господарства - Іван Магда.

Головою Республіканського комітету АРК з будівництва та архітектури став Володимир Ніколов.

Головою Республіканського комітету АРК з транспорту і зв'язку - Юрій Шевченко.

У зв'язку з тим, що 27 лютого Верховна Рада АРК призначила Головою Ради міністрів АРК Сергія Аксьонова, сьогодні депутати затвердили склад кримського уряду в цілому. За це проголосували 68 з 69 депутатів.

Крім того, без керівників поки залишаються Міністерство курортів і туризму АРК, Міністерство соціальної політики АРК, Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства АРК, а також Республіканський комітет АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян, Рескомітет АРК з охорони культурної спадщини, Рескомітет АРК з палива, енергетики та інноваційної політики, Рескомітет АРК з інформації.

Меджліс кримськотатарського народу вже відмовився визнавати новообраний уряд.

Нагадаємо, Верховна Рада Криму вчора призначила керівником кримського уряду лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.