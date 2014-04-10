Під тиском «самооборони» і чиновників звільнилася директор української гімназії в Сімферополі

Вранці перед школою пройшов мітинг кількох десятків людей, які називали себе батьками учнів і представниками «самооборони», повідомляє «Крым.Реалии» з посиланням на джерела в адміністрації школи-гімназії.

Пізніше до директора прибули віце-мер Сімферополя Ілля Глазков та керівник управління освіти Сімферопольської горисполкому Татьяна Сухіна, які нібито погрожували звільнити директора «по статті» і наполягли, щоб Руденко написала заяву на звільнення «за згодою сторін».Читайте такожВ Міносвіти побоюються, що окупанти закриють українські школи в Криму

Раніше «міністр освіти Криму» Наталя Гончарова в ході ток-шоу на одному з місцевих телеканалів заявила, що у відомстві існує «внутрішня домовленість» перетворити одну з найкращих україномовних шкіл півострова - Сімферопольську українську гімназію - в російськомовну.

На території Криму діє близько 500 російськомовних шкіл, а також 5 україномовних, в тому числі єдиний в Сімферополі Навчально-виховний комплекс «Українська школа-гімназія».

Наталія Руденко очолювала школу з дня її відкриття в 1997 році.