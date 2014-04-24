Переважна більшість луганчан хочуть жити в єдиній Україні - Порошенко

Про це повідомив УНІАН Петро Порошенко після зустрічі з виборцями.

"Інцидент в аеропорту виглядав як заздалегідь спланована акція координаторами екстремістів, яка мала на меті не дати мені можливість почути правду про ситуацію на Луганщині від реальних мешканців, а не "туристів" з іншої держави", - сказав політик.

Читайте такожПорошенка блокували в луганському аеропортуЗа його словами, зустрічі з луганчанами, навпаки, відбуваються в достатньо конструктивному руслі.

"Я утвердився в тому, що говорив завжди: на Сході України живуть доброзичливі люди, які прагнуть єдності в Україні, миру та спокою. Моя мета, як й інших політиків, забезпечити їм безпеку та порядок. Ще раз наголошую - переважна більшість луганчан хочуть жити в єдиній Україні. Це вони підтверджують на сьогоднішніх зустрічах. І російською, і українською - "мир" звучить однаково!", - заявив Порошенко.