Порошенку в Луганську намагалися перешкодити провести зустріч з виборцями

"Буквально на перших хвилинах зустрічі в залі було вимкнено світло, відключена звукова апаратура. Незважаючи на це зустріч продовжилася.

Люди в залі не розходилися і вимагали відновити електрику. Незважаючи на провокацію, Петро Олексійович продовжив зустріч" - повідомила Ірина Фриз.

Нагадаємо, раніше кандидата в президенти України Петра Порошенка блокували в аеропорту міста Луганська проросійськи налаштовані активісти.

Завдяки діям правоохоронних органів Петру Порошенку вдалося вирватися з аеропорту.