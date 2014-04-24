Порошенку в Луганську намагалися перешкодити провести зустріч з виборцями
14:32, 24 квітня 2014Політика
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Під час зустрічі зі студентами Луганського національного університету імені Т.Г.Шевченка була спроба зірвати захід - повідомила керівник інформаційного департаменту виборчого штабу Петра Порошенка Ірина Фриз.
Петро Олексійович продовжив зустріч
"Буквально на перших хвилинах зустрічі в залі було вимкнено світло, відключена звукова апаратура. Незважаючи на це зустріч продовжилася.
Люди в залі не розходилися і вимагали відновити електрику. Незважаючи на провокацію, Петро Олексійович продовжив зустріч" - повідомила Ірина Фриз.
Нагадаємо, раніше кандидата в президенти України Петра Порошенка блокували в аеропорту міста Луганська проросійськи налаштовані активісти.
Завдяки діям правоохоронних органів Петру Порошенку вдалося вирватися з аеропорту.
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