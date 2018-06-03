Після оприлюднення документів з Межигір’я Тимошенко складно буде доводити свою демократичність — експерти

Сенсаційні документи виявили у резиденції «Межигір’я» після втечі екс-президента з України. Найбільш шокуючою та цинічної частиною домовленостей тодішньої прем’єрки та Януковича, судячи із записів, був графік президентства, узгоджений двома політиками. Відповідно до нього, українці мали б отримувати в результаті «виборів» по черзі лише одного із двох президентів – або Януковича, або – Тимошенко.

Наскільки оприлюднені записи є достовірними та відповідають реальним домовленостям 2009-го року, та як ці факти, що стали надбанням громадськості, вплинуть на перебіг уже поточної виборчої кампанії (та на перспективи Юлії Тимошенко зокрема), УНІАН спитав у політичних експертів.

Євген Магда, політолог

В переважній більшості виборці вже визначилися зі своїми симпатіями, але приблизно третина ще цього не зробила. Думаю, для них, після публікації цих документів, буде важко підтримати Юлію Тимошенко, щоб вона не говорила і які б гасла не проголошувала.

Це той випадок, коли грає роль не саме бажання розподілити владу, а те, в якій спосіб воно реалізовувалось. Проблема для Тимошенко і в тому, що від «широкої коаліції» відмовився тоді Янукович. Якби такий крок був з її боку, то вона могла б виступати зараз «вся в білому». Тоді це виглядало як тактичні ігри, а в нинішніх умовах їй буде складно довести свою демократичність. Бажання продовжити свою владу в закритий від суспільства спосіб характерне авторитарним суспільствам. І цей факт, після Майдану, зіграє проти Тимошенко.

Володимир Фесенко, політолог

Не можу підтвердити або спростувати справжність цих документів, і не розумію, навіщо Януковичу було їх зберігати. Але те, що такі домовленості існували, мені відомо з джерел з обох сторін переговорів.

Не думаю, що це сильно може вплинути на хід виборчої кампанії. Зараз відрив Порошенко від Тимошенко і без того достатньо великий. Сумніваюсь також, що оприлюднення даних матеріалів відверне від Тимошенко тих, хто збирається за неї голосувати.

Олександр Палій, політолог

Я знаю достеменно, що саме так і розвивалися стосунки між Януковичем і Тимошенко. В її штабі навіть готувалися газети, де було написано про те, як чудово, що Янукович стане президентом. Не виключаю, що саме через ці домовленості Тимошенко і програла на виборах, і через це зараз ситуація в Україні розвивається настільки драматично.

Такі факти є свідченням того, що вона дуже неперебірлива у засобах. В той час я багато публічно критикував її, і переконував, що «ширка» буде самогубством для Тимошенко. Така її поведінка була свідченням того, що вона не знає український народ, його реакцій, дивилася лише на економічні показники, бачила кризу, а людей не відчувала. Саме це нерозуміння людей призвело до падіння і Януковича, і Тимошенко.

Чи вплине це на її рейтинг? Він в неї і так зараз не дуже високий.

Максим Розумний, політичний експерт

Не думаю, що публікація цих документів стане суттєвим чинником виборчої кампанії. На виборах вже склалися більш-менш стійки уподобання, і вона лише посилює аргументацію тих, хто не хоче голосувати за Тимошенко, і навряд чи похитне її прибічників.

Ті, хто мав претензії до Тимошенко з приводу цієї ситуації – і без цих документів підозрювали її в кулуарних домовленостях, і їх ні в чому переконувати не треба. А ті, хто довіряв їй і раніше, попри публічні повідомлення з приводу «широкої коаліції», теж не змінять своєї думки через одну статтю.

Олександр Черненко, голова КВУ

Добре, що країна дізналася про такі факти, але їхнє значення я б не перебільшував. Сьогодні вже є визнаний лідер виборчої кампанії та її аутсайдери, і, разом з тим, настільки багато оприлюднюється найрізноманітнішої інформації, що у виборців вже виробився певний імунітет (до компромату, - УНІАН).

Віктор Шлинчак, політичний експерт

В Україні погана пам’ять на політичні події, тому ця публікація допоможе її освіжити. Я був присутнім на зустрічі Тимошенко з редакторами ЗМІ в цей період. Тоді, пояснюючи свої кроки, вона казала, що краще мати «половину» Януковича, тобто, поділити з ним повноваження, ніж «цілого». На той момент цей аргумент не був сприйнятий більшістю присутніх , і не отримав підтримки в суспільстві. Оскільки дві партії лідерського типу під час своїх домовленостей не врахували, що людям потрібна не «ширка», а вироблення умов для розвитку України. Розподіл посад між Януковичем і Тимошенко не давав відповіді на питання про те, що в такому випадку отримає народ.

Кардинально на хід виборчої кампанії ця стаття, звісно, не вплине, але вона ще раз підтвердить власну правоту тих, хто вже визначився, як він буде голосувати.

Андрій Золотарьов, політтехнолог

Думаю, що ця публікація кардинально не змінить існуючий стан речей. Так, з одного боку — це «контрольний постріл в голову» у виборчій кампанії Юлії Тимошенко. З іншого — публікація не вплине на вже існуючий розрив між лідером перегонів та Тимошенко. Хіба що, станеться щось екстраординарне.

За великим рахунком, ця нова інформація стане лишень додатковим аргументом для тих виборців, хто ще не визначився остаточно, хто ще вагається в своєму виборі, або вважають, що, наприклад, кандидати Тимошенко і Порошенко – «обоє — рябоє». Бо, дійсно, і Тимошенко, і Порошенко, по-своєму, були причетні до політики, яка привела Україну в її нинішній сумний стан. Однак, якщо Порошенко ототожнює тренд і запит суспільства на порядок і хоча б видимість стабільності, то Тимошенко ототожнюється з натиском і потрясіннями. Виборці ж завжди вибирають за принципом меншого зла. Тому результат перегонів зрозумілий.

Тетяна Стежар