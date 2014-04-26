У Слов'янську сепаратисти захопили львівського журналіста

У Слов’янську невідомі захопили позаштатного кореспондента телеканалу ZIK зі Львова.

Про це з посиланням на дані очевидців подій повідомив директор програм ГО "Телекритика" Віктор Галкін, передає «Телекритика».

“25 квітня близько 20-ї години невідомі захопили львівського журналіста, позаштатного кореспондента телеканалу ZIK Юрія Лелявського”, - йдеться в повідомленні.

За даними Галкіна, сепаратисти схопили Лелявського, коли той проводив зйомку подій у Слов’янську і відвели до міськвиконкому. Підозру сепаратистів викликала львівська прописка кореспондента.

Перед зникненням журналіст встиг зателефонувати і повідомити, що його затримують нібито за те, що він провокатор, після чого зв’язок зник.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня сепаратисти у Слов'янську (Донецька область) захопили журналіста американського видання Vice News Саймона Островського, якого звільнили 24 квітня.

Також 22 квітня Слов’янську сепаратисти захопили фотожурналіста Євгена Гапича. Через 3 дні полону, 25 квітня його також вілпустили.

