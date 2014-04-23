У Горлівці зник журналіст із Коломиї

Позаштатний журналіст “Вікон” Євгеній Гапич у понеділок та вівторок був на Донеччині, звідки телефонував і надсилав репортажі. Востаннє він зателефонував у вівторок, 22 квітня, близько 10-ї години і передав новини з Артемівська. Обіцяв скоро надати фотографії, повідомляють Вікна.

У поїздку сходом України журналіст вирушив, вигравши конкурс грантів для журналістів від ГО«Телекритика».

У своєму блозі Євген Гапич повідомляв, що автівкам із заходу України не варто вирушати на Донеччину.

Грант-менеджер ГО «Телекритика» Олександр Гриценко підтвердив «Телекритиці» зникнення журналіста. За його словами, учора, 22 квітня, увечері до нього зателефонувала дружина Євгена Гапича й повідомила, що вже добу не має зв’язку зі своїм чоловіком, повідомляє видання.Читайте такожДо вбивства депутата міськради Горлівки причетні офіцери російського спецназу - СБУ

Повдомляється,що Євген Гапич був у відрядженні разом зі своїм братом із Сум. І брат перед тим, як з ним обірвався зв’язок, сказав рідним кодове слово, що означало небезпеку. Останнє місто, з якого Гапичі виходили на зв’язок, — це Горлівка. Зі слів рідних Євгена Гапича, було декілька невдалих спроб зняти гроші з банківської картки його брата.

Гапич виграв грант на відрядження в Харківську, Донецьку і Луганську області й вирушив у поїздку 17 квітня. Він мав декілька листів підтримки від різних редакцій, які гарантували публікацію його майбутніх матеріалів. А лист підтримки про відрядження йому надала редакція івано-франківської газети «Репортер».

«Він виконував завдання своєї редакції, а ГО “Телекритика” лише покривала витрати на його відрядження за грантом фонду “Відродження”», — повідомив Олександр Гриценко.