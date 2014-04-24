Держдеп США стурбований викраденням у Слов’янську журналіста американського видання

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Джен Псакі, передає Радіо Свобода.

За її словами, проросійськи налаштовані сили повинні звільнити всіх, кого вони утримують силоміць, зокрема журналістів.Читайте такожСепаратисты Славянска обещают пытать заложников, чтобы сорвать выборы

«Висловлюємо глибоку стурбованість з приводу викрадення американського громадянина – журналіста в Слов'янську. Як повідомляється, він перебуває в руках проросійських сепаратистів. Ми також поставили наші питання українським посадовцям, оскільки вони працюють з місцевими чиновниками, щоб спробувати розрядити ситуацію у сфері безпеки. Ми також засуджуємо взяття в заручники будь-кого, у тому числі й журналістів на сході України. Ми закликаємо до їх негайного звільнення і просимо Росію використстати свій вплив, щоб вони звільнені негайно», – заявила Псакі.

22 квітня самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов заявив на прес-конференції, що сепаратисти затримали журналіста американського видання «Vice News» Саймона Островського. За його словами, затриманих у місті журналістів перевіряють, чи не є вони шпигунами.

За попередніми даними, наразі йдеться про утримання силою сімох журналістів.