Антимайданівця "Топаза" відправили на місяць у СІЗО

Київський районний суд Харкова змінив міру запобіжного заходу для активіста антимайдану Ігната Кромського, відомого на прізвисько “Топаз”, на тримання під вартою.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН адвокат Кромського Олександр Шадрін.

“Суд змінив міру запобіжного заходу на тримання під вартою до 28 травня, на 33 дні без права внесення застави”, - сказав Шадрін.

Адвокат підкреслив, що протягом п'яти днів захист Кромського в апеляційному порядку оскаржить рішення Київського райсуду Харкова.

Шадрін заявив про “політичний аспект тиску над цією справою” та низку процесуальних порушень. Зокрема, за його словами, клопотання про зміну міру запобіжного заходу було вручено захисту не за 3 години до початку слухання, а о 00.30, коли почалося перше засідання.

За словами адвоката, Кромському також не було надано можливості провести конфіденційну зустріч із захисником, а також не було повідомлено Центр безкоштовної юридичної допомоги, на засідання не були допущені журналісти, хоча суд не ухвалював окремої постанови про недопуск.

Читайте такожТопаз, який втік з-під домашнього арешту, хизується зброєю у соцмережах - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Харкові активісти антимайдану штурмували приміщення облдержадміністрації, де забарикадувалися євромайданівці. Внаслідок сутичок постраждали більше 100 осіб. Правоохоронні органи відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.294 КК України (масові заворушення).

Кромського затримали 28 березня в рамках цього кримінального провадження. 29 березня Ленінський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для нього у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляцію з вимогою визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Однак апеляційний суд залишив Кромського під домашнім арештом, зобов`язавши лише носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

7 квітня Кромськой, зрізавши електронний браслет, втік з-під домашнього арешту.

Вчора, 25 квітня, у Донецькій області співробітники СБУ затримали Кромського.