СБУ затримала Топаза та депортувала з України журналістів російського каналу

Кореспондента та оператора російського телеканалу LifeNews Юлію Шустру та Михайла Пудовкіна депортують з України.

Про це повідомляє портал телеканалу.

"Співробітники СБУ повідомили, що нас депортують з країни, заявивши, що наше перебування на території України загрожує її цілісності та безпеці", - повідомила журналістка.

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Телеканал уточнює, що його співробітників "атакували" 10 осіб у масках, коли вони готувалися записати інтерв'ю з сепаратистом Гнатом Кромським - Топазом, якого згодом також затримали.

"Я не знаю, що точно чекає на Топаза далі. Але можу повторити формулювання тих, хто віз нас. На моє запитання, що з ним буде далі, вони відповіли: ми не думаємо, що подальше знаходження в Донецьку для нього буде безпечним. Я думаю, що його вивезуть туди, де знаходиться Павло Губарєв (сепаратист, самопроголошений "народний губернатор" Донеччини - УНІАН)", - заявила журналістка.