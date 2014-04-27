Самопроголошений мер Словʼянська пояснив, навіщо сепаратисти захопили офіцерів СБУ

Самопроголошений мер Словʼянська Вʼячеслав Пономарьов заявив, що трьох офіцерів СБУ у Горлівці захопили, бо вони планували викрадення місцевого ватажка сепаратистів. Про це Пономарьов сказав журналістам у неділю, передає Радіо Свобода.

«Три офіцери Служби безпеки України – підполковник, майор і капітан – перебували на нашій території з метою виконання певного завдання, а саме – викрадення керівника групи, яка захопила горлівський міськвідділ внутрішніх справ. Група складалася з 7 осіб, ми захопили трьох», – зазначив він.

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Раніше у СБУ повідомили, що трьох співробітників служби захопили під час виконання ними завдання з затримання російського громадянина, якого підозрюють в убивстві горлівського депутата Володимира Рибака.