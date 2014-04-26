Доля місії ОБСЄ вирішиться до ранку суботи - "мер" Слов'янська
"Народний мер" Слов'янська В'ячеслав Пономарьов заявив, що "фахівці з безпеки народного ополчення" перевіряють затриманих членів місії ОБСЄ.
Рішення про їх роботу на території країни буде прийнято до ранку суботи, повідомляє РИА Новости.
Він стверджує, сепаратистів збентежило, що до складу місії нібито входили діючі офіцери європейських країн-членів НАТО, а також українського Генштабу.
"Самі розумієте, час зараз воєнний. Ми були змушені їх затримати і перевіряти", - сказав Пономарьов.
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За його словами, у затриманого раніше в цей день автобусі ОБСЄ було 12 осіб, з яких у чотирьох ополченці підозрюють офіцерів українського Генштабу. Інші - нібито колишні і діючі офіцери з країн Європи. Делегація збиралася перевірити блокпости Слов'янська і обстановку в місті.
"До складу такої делегації у нас виникли питання. Раніше я зустрічався з представниками ОБСЄ, була нормальна ділова розмова. Але тоді склад був зовсім інший. Тепер були якісь військові, більше схожі на розвідників", - розповів Пономарьов. За його словами, делегацію блокували на одному з постів в місті.
Від подальших коментарів Пономарьов відмовився, запропонувавши "дочекатися ранку". "До ранку ми визначимося з їх долею. З цього приводу буде брифінг", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, 25 квітня, о 11.40 на в'їзді в р. Слов'янськ з боку р. Краматорська невідомі зупинили автобус з 13-ма пасажирами. Серед них були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій транспортного засобу.
В ОБСЄ повідомили, що викрадені в Слов'янську є військовими інспекторами.
Раніше в МЗС повідомляли, що 25 квітня, в Донецькій області зник зв'язок з членами місії ОБСЄ.