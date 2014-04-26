Доля місії ОБСЄ вирішиться до ранку суботи - "мер" Слов'янська

Рішення про їх роботу на території країни буде прийнято до ранку суботи, повідомляє РИА Новости.

Він стверджує, сепаратистів збентежило, що до складу місії нібито входили діючі офіцери європейських країн-членів НАТО, а також українського Генштабу.

"Самі розумієте, час зараз воєнний. Ми були змушені їх затримати і перевіряти", - сказав Пономарьов.

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За його словами, у затриманого раніше в цей день автобусі ОБСЄ було 12 осіб, з яких у чотирьох ополченці підозрюють офіцерів українського Генштабу. Інші - нібито колишні і діючі офіцери з країн Європи. Делегація збиралася перевірити блокпости Слов'янська і обстановку в місті.

"До складу такої делегації у нас виникли питання. Раніше я зустрічався з представниками ОБСЄ, була нормальна ділова розмова. Але тоді склад був зовсім інший. Тепер були якісь військові, більше схожі на розвідників", - розповів Пономарьов. За його словами, делегацію блокували на одному з постів в місті.

Від подальших коментарів Пономарьов відмовився, запропонувавши "дочекатися ранку". "До ранку ми визначимося з їх долею. З цього приводу буде брифінг", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня, о 11.40 на в'їзді в р. Слов'янськ з боку р. Краматорська невідомі зупинили автобус з 13-ма пасажирами. Серед них були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій транспортного засобу.

В ОБСЄ повідомили, що викрадені в Слов'янську є військовими інспекторами.

Раніше в МЗС повідомляли, що 25 квітня, в Донецькій області зник зв'язок з членами місії ОБСЄ.