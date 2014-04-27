СБУ підтверджує захоплення терористами її співробітників на Донеччині

Служба безпеки України підтверджує захоплення її співробітників у Донецькій області, не уточнюючи кількість людей та обставини

Як повідомили у прес-центрі СБУ, 26 квітня ввечері у Горлівці група співробітників СБУ в рамках кримінального провадження виконувала завдання із затримання громадянина РФ, підозрюваного у вбивстві депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака. Зловмисники зі зброєю вчинили напад на співробітників СБУ, перешкодили виконанню завдання та захопили їх.

Прокуратура Донецької області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перешкоджання діяльності співробітників СБУ.

Штаб антитерористичної операції зорієнтований на звільнення співробітників СБУ та затримання озброєних злочинців.