У Верховній Раді немає голосів за заміну Турчинова - депутат

Уповноважений представник депутатської групи "Суверенна європейська Україна" Олександр Доній вважає, що у Верховній Раді немає голосів за заміну Олександра Турчинова.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо ініціативи позафракційного народного депутата Анатолія Гриценка скликати позачергове засідання ВР для розгляду питання заміни в.о. президента України, голови ВР Олександра Турчинова на посаді головнокомандувача Збройних сил.

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На думку Донія, «головний тягар» - на виконавчій владі, і вона не впоралася із завданням зберегти територіальну цілісність України.

«Ротації у виконавчій владі вкрай необхідні. Єдине, на що може вплинути Верховна Рада, - це змінити керівників, які не впоралися із ситуацією», - сказав він і додав, що їм варто було б самим написати заяви про відставку.

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Водночас Доній зауважив, що питання, хто саме має піти у відставку – глава МВС, голова СБУ, прем'єр-міністр чи в.о. президента, - можна обговорити на закритому засіданні парламенту. «Але потрібно розуміти, що голосів за відставку голови Верховної Ради і в.о. президента, що пропонує Гриценко, на цей момент немає», - сказав він.