Події, що сталися у Одесі 2 травня, розслідуватимуть міжнародні експерти - депутат

Про це на закритому засіданні Ради повідомив мінстр МВД Арсен Аваков.

"Аваков назвав підрозділи-герої і про випадки нерішучості військових... Пообіцяв, що події в Одесі досліджуватимуть і міжнародні експерти.... Обіцяє арешти міліцейських високопосадовців. Справи відкрито. Факти злочинів відомі з інтернету - знає", - процитував Бригинець слова міністра.

Нагадаємо, сьогодні відбувається закрите засідання Ради.