Події, що сталися у Одесі 2 травня, розслідуватимуть міжнародні експерти - депутат
11:38, 06 травня 2014Політика
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Депутат від фракції "Батьківшина" Олександр Бригинець повідомив, що події, які сталися у Одесі 2 травня, будуть розслідувати міжнародні експерти.
Події, що сталися у Одесі 2 травня, розслідуватимуть міжнародні експерти - депутат
Про це на закритому засіданні Ради повідомив мінстр МВД Арсен Аваков.
"Аваков назвав підрозділи-герої і про випадки нерішучості військових... Пообіцяв, що події в Одесі досліджуватимуть і міжнародні експерти.... Обіцяє арешти міліцейських високопосадовців. Справи відкрито. Факти злочинів відомі з інтернету - знає", - процитував Бригинець слова міністра.
Нагадаємо, сьогодні відбувається закрите засідання Ради.
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