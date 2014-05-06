Події, що сталися у Одесі 2 травня, розслідуватимуть міжнародні експерти - депутат

11:38, 06 травня 2014
Політика
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Депутат від фракції "Батьківшина" Олександр Бригинець повідомив, що події, які сталися у Одесі 2  травня, будуть розслідувати міжнародні експерти. 

рада

Про це на закритому засіданні Ради повідомив мінстр МВД Арсен Аваков.

"Аваков назвав підрозділи-герої і про випадки нерішучості військових... Пообіцяв, що події в Одесі досліджуватимуть і міжнародні експерти.... Обіцяє арешти міліцейських високопосадовців. Справи відкрито. Факти злочинів відомі з інтернету - знає", - процитував Бригинець слова міністра.

Нагадаємо, сьогодні відбувається закрите засідання Ради. 

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