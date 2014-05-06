Понад 30 терористів було вбито у ході проведення АТО - Аваков
08:03, 06 травня 2014Політика
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За інформацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, більше 30 терористів було вбито в ході проведення антитерористичної операції на сході України.
Понад 30 терористів були вбиті в ході проведення АТО - Аваков / REUTERS
"...Сьогодні наші втрати 4 бійця і 20 поранених. За нашою оцінкою у терористів втрати за 30 осіб. Десятки поранених. Дуже багато кримчан, зустрічаються і росіяни. Сьогодні були і чеченці. Вертоліт здійснив аварійне приземлення - льотчиків врятували",- написав у соцмережі Facebook міністр МВС Арсен Аваков.
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