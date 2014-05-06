Закрите засідання Верховної Ради розпочалося

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні розглядатиметься питання «Про заслуховування інформації посадових осіб у зв'язку з проведення антитерористичної операції на Сході України та дестабілізації ситуації на Півдні України».

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Також передбачається розгляд питань щодо проведення всеукраїнського консультативного опитування 25 травня 2014 року і щодо фінансування цього опитування.

Крім того, депутати розглянуть питання щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації.

Також сьогодні парламент планує розглянути законопроект про внесення змін до ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”.

Не виключено, що питання, які стосуються заслуховування інформації щодо ситуації на Сході та Півдні України, розглядатимуться у відкритому режимі.

Пізніше стало відомо про видалення з зали засідань парламенту фракції Комуністичноїпартії України. Про це повідомив депутат від фракції "Батьківшина" Олександр Бригинець. За його словами, КПУ видалили з зали через сепаратистські заяви.