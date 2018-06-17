Пінчук у Давосі скликав гостей на майстер-клас і сирне фондю (фоторепортаж)

Тоді як представники світового бізнесу зустрілися в Давосі обговорити питання, як заробити гроші, українські бізнесмени переймалися тим, як їх витрачати.

Організований фондом Віктора ПІНЧУКА майстер-клас для благодійників зібрав в одному з давоських готелів більше 180 представників як української, так і світової еліти.

Активну участь в круглому столі взяли засновник фонду «Відкрите суспільство» Джордж СОРОС, редактор журналу «Зе економіст» Метью БІШОП, президент фонду Білла і Мелінди ГЕЙТС Тададака ЯМАДА, голова наглядової ради фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО, головний керівник – директор глобальної ініціативи Білла КЛІНТОНА Роберт ХАРРІСОН.

Також на заході були присутні Віталій КЛИЧКО, Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, Наталія МОГИЛЕВСЬКА, Лілія ПОДКОПАЄВА, Святослав ВАКАРЧУК і багато інших відомих в Україні людей.

На круглому столі можна було побачити екс-президента Польщі Олександра КВАСНЕВСЬКОГО, дочку Президента України Віталіну ЮЩЕНКО з її чоловіком Олексієм ХАХЛЬОВИМ, а також українських бізнесменів Сергія ТАРУТУ і Олександра ФЕЛЬДМАНА.

Сергій ТАРУТА під час спілкування з журналістами скептично зреагував на запитання про можливість створення ним благодійного фонду. «У кожного свій шлях. Хтось афішує свою програму, хтось - ні», - сказав бізнесмен.

Іншої думки ініціатор круглого столу В.ПІНЧУК. Він розповів, що 50% свого часу присвячує доброчинній діяльності. Причому, В.ПІНЧУК вважає, що гроші потрібно витрачати не тільки на безпосередню благодійність, але і на організацію подібних заходів.

Організатори замовчують, скільки грошей вони витратили на цей круглий стіл. Але сподіваються, що він відіб`ється сторицею – збільшеною популярністю меценатства в Україні.

На круглому столі обговорювалося багато аспектів благодійної діяльності: взаємовідносини з владою, ефективність виділення грошей і т.п.

Бесіда про доброчинністьь продовжилася і за швейцарським сирним фондю. Гості насолоджувалися білим вином і прекрасним видом засніжених гір і ялин. Саме у такі моменти приходить відчуття необхідності ділитися з ближнім. У моєму випадку, прекрасними враженнями, а нашим бізнесменам, сподіваюся, чимось більш матеріальним.

Фото Михайла Марківа, POOL/УНІАН