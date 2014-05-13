МЗС Британії: голосування на Євробаченні має більшу вагу, ніж "референдум" на Донбасі

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, пише РИА Новости.

"Я вважаю, що голосування на пісенному конкурсі" Євробачення "заслуговує більшої довіри і має більшу вагу, ніж події в неділю в Донецьку і Луганську", - заявив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки проголосували 89% громадян, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Відповідно до українського законодавства згадане опитування не має юридичної сили ійого проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, а також США та ряд інших країн світу.