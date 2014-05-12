Сепаратисти: в Донецькій області 89,07% проголосували за визнання ДНР

Про це він заявив на брифінгу в неділю, повідомляє журналіст Федір Іваниця у своєму твіттері, пише Українська правда.

За словами Лягіна, в Донецькій області 89,07 % проголосували за визнання самопроголошеної ДНР, проти - 10,19 % , 0,74 % "бюлетенів" зіпсовані.

Лягін пояснив, що так швидко вдалося підрахувати бюлетені з-за напруженої ситуації, у тому числі в Красноармійську. Остаточний Результат.

У Донецькій області проживає 3,35 мільйона виборців. Область розділена на 21 виборчий округ де повинні працювати 2425 виборчих дільниць. Зокрема, в Донецьку зареєстровано 706 тисяч виборців, для яких повинен працювати 371 ділянку.

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Крім того, Лягін заявив, що вибори президента України у Донецькій області не відбудуться, новий референдум у Донецьку не готується, відділятися вони поки не збираються.

Як відомо, під час голосування людям дозволялося голосувати за кількох людей, було зафіксовано вкидання кількох бюлетенів" однією особою.

Не на всіх "ділянках" були списки, тому всім охочим давали можливість голосувати, незалежно від громадянства.

Крім того, німецький журналіст повідомив, що йому вдалося проголосувати шість разів. Також відомо, що голосування проиходило на вулицях без кабінок.