Спікер Держдуми РФ вважає проведення виборів в Україні "меншим злом", ніж їх провал

«Мені важко уявити, що такі вибори можуть бути цілком легітимними. Але при цьому очевидно, що непроведення виборів ще сумніша ситуація. З двох бід треба вибирати меншу. Виходячи з того, що я сказав, ще раз можу повторити, що непроведення виборів ще сумніша і гірша ситуація», - сказав Наришкін в ефірі телеканалу «Росія 24».

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При цьому він вважає, що ступінь легітимності обраного президента буде «неповним», оскільки в двох областях України проходить антитерористична операція.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС 12 травня додала до списку осіб, яким заборонено в'їзд і чиї активи на території ЄС заморожені, прізвища ще трьох росіян і десяти українців, довівши загальний список санкцій таким чином до 61 особи.

Також до списку щодо санкцій додано дві кримські компанії, які були конфісковані в України, - "Чорноморнафтогаз" і компанія "Феодосія".

Крім того, Рада ЄС заявила, що Європейський Союз розглядатиме питання про посилення санкцій проти Росії, враховуючи її ставлення до майбутніх президентських виборів в Україні.

"Рада візьме до уваги підготовчу роботу Єврокомісії і держав-членів щодо можливих адресних санкцій, згідно з рішенням Європейської ради в березні, і що подальші кроки будуть зроблені, враховуючи розвиток подій", - сказано у висновках Ради ЄС, схвалених 12 травня.

"Європейський Союз, зокрема, зверне увагу на ставлення всіх сторін і поведінку щодо проведення вільних і справедливих президентських виборів, коли розглядатиме питання про можливі наступні заходи", - йдеться в документі.