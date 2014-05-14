Спікер Держдуми РФ вважає проведення виборів в Україні "меншим злом", ніж їх провал
Спікер Державної думи РФ Сергій Наришкін вважає непроведення виборів президента України 25 травня «більшим злом, ніж їх проведення».
«Мені важко уявити, що такі вибори можуть бути цілком легітимними. Але при цьому очевидно, що непроведення виборів ще сумніша ситуація. З двох бід треба вибирати меншу. Виходячи з того, що я сказав, ще раз можу повторити, що непроведення виборів ще сумніша і гірша ситуація», - сказав Наришкін в ефірі телеканалу «Росія 24».
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При цьому він вважає, що ступінь легітимності обраного президента буде «неповним», оскільки в двох областях України проходить антитерористична операція.
Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС 12 травня додала до списку осіб, яким заборонено в'їзд і чиї активи на території ЄС заморожені, прізвища ще трьох росіян і десяти українців, довівши загальний список санкцій таким чином до 61 особи.
Також до списку щодо санкцій додано дві кримські компанії, які були конфісковані в України, - "Чорноморнафтогаз" і компанія "Феодосія".
Крім того, Рада ЄС заявила, що Європейський Союз розглядатиме питання про посилення санкцій проти Росії, враховуючи її ставлення до майбутніх президентських виборів в Україні.
"Рада візьме до уваги підготовчу роботу Єврокомісії і держав-членів щодо можливих адресних санкцій, згідно з рішенням Європейської ради в березні, і що подальші кроки будуть зроблені, враховуючи розвиток подій", - сказано у висновках Ради ЄС, схвалених 12 травня.
"Європейський Союз, зокрема, зверне увагу на ставлення всіх сторін і поведінку щодо проведення вільних і справедливих президентських виборів, коли розглядатиме питання про можливі наступні заходи", - йдеться в документі.