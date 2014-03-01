Держдума РФ: проведення легітимних виборів в Україні неможливе

У Державній думі РФ заявляють, що проведення в сьогоднішніх умовах легітимних виборів в Україні неможливе, а дії влади нелегітимні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в заяві Ради Держдуми Росії.

Російські парламентарії заявляють, що зараз «утискаються права громадян України, зокрема, право здобувати освіту і спілкуватися рідною мовою», на значній частині території країни здійснюється «насильство і переслідування інакомислення, заборонена діяльність ряду парламентських партій».

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Також стверджується, що «бойовики, які пройшли спеціальну підготовку, зокрема в таборах, що розташовані за межами України, та інші радикальні сили, які незаконно захопили владу, нав'язують свою волю східним і південно-східним регіонам країни, де проживає велика частина російськомовного населення, яке не розділяє погляди агресивно налаштованої радикальної меншини».

«У цих умовах проведення легітимних і демократичних виборів неможливе», - говориться в повідомленні.

Рада Держдуми РФ від імені депутатів нижньої палати висловила вкрай занепокоєння розвитком ситуації в Україні.

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«В результаті дій радикальних сил всі гілки державної влади України позбавлені можливості ухвалювати легітимні рішення. У країні вибухнула гостра політична криза, що призвела до людських жертв», - наголошується в документі. Депутати Держдуми заявили, що обурені діями деструктивних сил, і зажадали «негайного повернення ситуації в правове поле».

Як повідомляв УНІАН, раніше Рада Держдуми Росії прийняла звернення до Президента РФ із закликом вжити заходів щодо стабілізації обстановки в Криму.