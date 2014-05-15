ЦВК підтвердила, що поновила Оробець кандидатом у мери Києва та в Київраду

Центральна виборча комісія на своєму засіданні скасувала постанови Київської міської виборчої комісії щодо зняття реєстрації кандидатів на посаду Київського міського голови та кандидатів у депутати Київради Івана Салія і Лесі Оробець.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

“ЦВК скасувала постанови Київської міської виборчої комісії від 13 травня про скасування рішень про реєстрацію кандидата на посаду Київського міського голови та кандидата в депутати Київради на позачергових виборах 25 травня 2014 року Івана Салія та Лесі Оробець”, - поінформували у прес-службі.

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У прес-службі також повідомили, що ЦВК попередила Київську міську територіальну виборчу комісію щодо необхідності неухильного дотримання вимог закону «Про вибори депутатів АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Як зазначили у прес-службі, перед прийняттям відповідного рішення про попередження, обговорювалось питання дострокового припинення повноважень усього складу Київської міської виборчої комісії, але у зв'язку зі швидкоплинністю виборчого процесу, а також з необхідністю неухильного дотримання виборчих прав громадян, ЦВК все-таки вирішила попередити КМТВК, оскільки у разі дострокового припинення її повноважень, вона б певний час не працювала.

Як повідомляв УНІАН, раніше Оробець заявила, що ЦВК поновила її як кандидата і в мери, і в депутати Київради.

«Ми перемогли. ЦВК одноголосно поновила мене як кандидата і в мери, і в депутати Київради на чолі списку партії "Нове життя"», - написала Оробець на своїй сторінці у «Фейсбук».

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Довідка УНІАН. Київська виборча комісія 13 травня зняла кандидата на пост мера Києва Оробець з реєстрації у столичні мери та в депутати Київради. Тервиборчком мотивував своє рішення тим, що закон не дозволяє йти у списку партії в Київраду і одночасно, як самовисуванець, на посаду міського голови.

З такої ж причини зняли з реєстрації і Салія.