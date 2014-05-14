ТВК зняла Оробець з виборів мера столиці

Виборча комісія зняла її кандидатуру з перегонів. Мотивують - порушенням закону. Мовляв, закон не дозволяє йти у списку партії і в Київраду, і одночасно - як самовисуванець на посаду мера, повідомляє ТСН.

З'ясувалося це за день до закінчення розгляду документів. Чому Оробець ще три тижні тому зареєстрували, члени комісії однозначної відповіді не дали. Кажуть, мусять аналізувати всі папери вручну, тому порушення помітили тільки зараз.

Саму Оробець таке рішення обурює, тож вона оскаржуватиме його. Переконує - жодна норма закону не була порушена.

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"Формальною підставою було те, що в мери я йду як самовисуванець і як позапартійна очолюю партійний список (ст.35). Зняття відбулося в останній можливий день (давня фішка - ще при Кучмі так знімали). Та ж доля постигла Івана Салія - його теж зняли, за його словами "за компанію". Комісія "не змогла виявити" цю фатальну помилку в документах і зареєструвала мене 29 квітня. Тепер виконала команду "зняти", - написала Оробець на своїй сторінці в Фейсбук.

За її словами, вона оскаржуватиме рішення ЦВК.