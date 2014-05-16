Джемілєв не поїде до Криму через загрозу відкритих протистоянь

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв відмовився від поїздки до Криму на урочисті заходи з приводу річниці депортації кримських татар, повідомляє кореспондент ТСН.

Про це Джемілєв заявив на екстреному засіданні регіональних Меджлісів, яке скликали через заборону самопроголошеного прем'єра Криму Сергія Аксьонова проводити масові акції на півострові до 6 червня.

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Лідер кримських татар знає, що його не пустять, а якщо спільнота вийде його зустрічати, це загрожує відкритим протистоянням з озброєними російськими військовими. Щоб уникнути жертв та конфліктів, Джемілєв на півострів не поїде.

Нагадаємо, центр Сімферополя окупували російські силовики та важка військова техніка. На центральній площі міста шикуються співробітники поліції, російського ОМОНу та СОБРу.