НАТО зафіксувало активізацію російських військ біля кордону України

Про це написав у своєму «Твіттері» генеральний секретар НАТО, виділивши слово «можливо».

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«Ми бачили обмежену активність російських підрозділів біля українського кордону, можна припустити, що деякі з цих сил готуються до відведення», - написав генеральний секретар Альянсу, передає Lenta.ru.

Однак на думку Андерса фог Расмуссена, поки рано робити якісь висновки. «Але я сподіваюся, що це початок повного і справжнього відведення. Більшість раніше розгорнутих російських збройних сил залишається поблизу кордону з Україною», - стверджує генсек. Крім того, він підкреслив, що будь-яке «значуще і всеосяжне відведення буде першим кроком Росії в правильному напрямку».