Росія не має шансів на перемогу у війні з НАТО – польські ЗМІ

Про це йдеться в підготовленому польським TVN24 аналізі Збройних сил Росії та 28-ми держав Північноатлантичного альянсу.

"Гірша технологія, менші видатки, менше солдатів. На папері Росія з НАТО не має шансів на перемогу", - відзначає портал найпопулярнішого новинного каналу у Польщі.

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Видатки Північноатлантичного альянсу на оборону, незважаючи на те, що вони зменшуються, складають 950 млрд доларів, у той час, як Росії – менш як 90 млрд доларів, що має величезний вплив на рівень обороноздатності.

В армії НАТО служать 3,5 млн солдатів порівняно з 766 тисячами у Росії, Альянс має 14 тисяч літаків та гвинтокрилів на фоні 2,5 тис у росіян та 900 військових кораблів в той час, як росіяни - лише 250.

Альянс має також майже удвічі більше танків та бронетранспортерів і вся техніка значно новіша, ніж у Росії, де досі більшу частину складає виготовлене та розроблене ще за часів СРСР озброєння.

Водночас, в аналізі зазначається, що Росія має головну перевагу над НАТО у тому, що Кремль може самостійно вирішувати свою політику в той час, як Альянс повинен це узгоджувати між усіма членами, що іноді може займати навіть роки.

"Порівняння сил НАТО та Росії однозначно приводить до думки, що у звичайній війні цей Альянс би переміг. Протистояння не було б таке одностороннє, як під час усіх попередніх конфліктів, котрі Захід веде від завершення "холодної війни" та до яких вже звикла громадська думка. НАТО точно зазнав би відчутних втрат, але вийшов би переможцем", - відзначає TVN24.

Водночас збройний конфлікт з росіянами може привести до використання ядерної зброї, що загрожує знищенню людства.

"Чинна військова доктрина Росії передбачає, що у випаду нападу "сильніших звичайних збройних сил" Москва залишає за собою право відповісти ядерною зброєю. Цей запис створений власне через нинішню нерівність сил з НАТО. Ті, хто приймають рішення в Кремлі, усвідомлюють слабкість своїх звичайних збройних сил",- відзначає TVN24.

Як повідомляв УНІАН, НАТО гостро розкритикувала Росію через військове захоплення нею українського півострова Крим, що стало безпрецедентним порушенням міжнародного законодавства після завершення Другої світової війни.

Альянс заявив про підтримку Києва, але наголосив, що сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту з Росією та не очікує початку третьої світової війни через останні події в Україні.

Представники НАТО також відзначали, що не можуть взяти участь у збройному протистоянні з Росією на стороні українців, оскільки Україна не входить до Альянсу.

США, Велика Британія та Росія у 1994 році гарантували Україні непорушність кордонів та безпеку після того, як українці відмовились від ядерної зброї.