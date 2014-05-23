В Антрациті терористи застрелили чоловіка за вимогу забратися з міста

Про це "Українській правді" повідомив блогер з Луганська Сергій Іванов. За його інформацією, на зупинці біля Рудоремонтного заводу на розі вулиць Ростовської і Заводської є блокпост, куди близько опівдня прийшов чоловік 25-30 років у чорній футболці і джинсах. "Він почав сваритись з терористами на блокпосту. Молодий чоловік кричав, щоб вони забиралися з міста", - розповів блогер.

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"За словами загарбників, чоловік нібито кинув вибуховий пакет, який так і не вибухнув", - сказав він, але достеменно не відомо, що це могло бути. "У відповідь йому прострелили голову. Потім тіло молодого чоловіка кинули в автомобіль марки "Газель" і повезли у невідомому напрямку", - додав блогер.

Станом на 16.00 особу застреленого чоловіка не встановлено.